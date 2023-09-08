Источник заявил, что в Нигер прибыли военные из Буркина-Фасо

В Нигер прибыли несколько военных подразделений из Буркина-Фасо, сообщает телеканал Sky News Arabia в социальной сети X (бывший Twitter).

«Наш корреспондент: В Нигер прибыли подразделения армии Буркина-Фасо», — говорится в сообщении.

До этого нигерийские мятежники потребовали от Франции предоставить график вывода войск из страны. Речь идет о силах операции «Бархан», которую проводили силы французской армии в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. Всего в Нигере находятся порядка 1,5 тыс. военнослужащих Франции, и французский генштаб планирует вывести только часть из них.

После сообщалось, что Франция намерена вывести часть военной авиации, включая беспилотники, с территории Нигера.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.