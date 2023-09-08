Российские боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» наносят высокий урон Вооруженным силам Украины — к такому выводу пришли обозреватели издания Hindustan Times.

Индийские обозреватели проанализировали использование «Аллигаторов» на юге Донецкой народной республики и в районе Красного Лимана, где Ка-52 проявили свою высокую эффективность. Отдельно отмечается высший пилотаж российских пилотов, которые способны вести боевые действия на предельно малой высоте.

Ранее российские войска на Купянском направлении уничтожили более двух взводов военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), два пикапа и один разведывательный беспилотник.

Как рассказал начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС РФ Сергей Зыбинский, вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.