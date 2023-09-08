Система ПВО сработала в Бердянске

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в городе Бердянск, расположенном в Запорожской области. Информация о происшествии была опубликована в Telegram-канале военно-гражданской администрации города, пишет ТАСС.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 00:00 по местному времени. По предварительным данным оперативных служб, все воздушные цели были поражены, и нет информации о пострадавших людях или разрушениях. Подробности происшествия уточняются.

27 августа в Бердянске произошел сильный пожар.

Ранее сообщалось, что власти Запорожской области намерены восстанавливать существующие в регионе аэропорты с окончанием боевых действий. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, как только станет возможным обезопасить авиаузел, станет реальным развивать аэродром в Бердянске.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.