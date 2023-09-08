Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Разведчик Риттер: Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте

Разведчик Риттер оценил высказывания Блинкена об успехах ВСУ

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не должен говорить об успехах ВСУ, не посетив передовую и не встретившись с украинскими военными. В интервью каналу Judging Freedom на YouTube Риттер отметил, что если Блинкен отправится на передовую, то рискует оттуда никогда не вернуться, так как именно это происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там.

Эксперт отметил, что такая участь ожидает солдат ВСУ, которые вступают в бой с российской армией.

В предыдущий день госсекретарь США заявил, что Вашингтон видит «заметный прогресс» в наступлении украинских вооруженных сил.

Тем временем, согласно данным Минобороны РФ, потери украинской армии с начала лета уже превысили 66 тысяч солдат, а заявленные цели Киева так и не были достигнуты ни на одном из направлений.

Ранее ветеран ВВС США Стивен Майерс заявил, что у украинской стороны нет эффективной контрстратегии, в текущий момент Киев находится в большой беде. Украине необходимо искать выход из конфликта с Российской Федерацией, поскольку на поле боя все складывается трагично для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает бывший военный.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях