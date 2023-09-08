Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не должен говорить об успехах ВСУ, не посетив передовую и не встретившись с украинскими военными. В интервью каналу Judging Freedom на YouTube Риттер отметил, что если Блинкен отправится на передовую, то рискует оттуда никогда не вернуться, так как именно это происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там.

Эксперт отметил, что такая участь ожидает солдат ВСУ, которые вступают в бой с российской армией.

В предыдущий день госсекретарь США заявил, что Вашингтон видит «заметный прогресс» в наступлении украинских вооруженных сил.

Тем временем, согласно данным Минобороны РФ, потери украинской армии с начала лета уже превысили 66 тысяч солдат, а заявленные цели Киева так и не были достигнуты ни на одном из направлений.

Ранее ветеран ВВС США Стивен Майерс заявил, что у украинской стороны нет эффективной контрстратегии, в текущий момент Киев находится в большой беде. Украине необходимо искать выход из конфликта с Российской Федерацией, поскольку на поле боя все складывается трагично для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает бывший военный.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.