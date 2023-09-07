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В Брянской области заявили об атаке дрона на промышленный объект

Брянский губернатор Богомаз: промышленный объект в Брянске атакован с БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что украинские силы атаковали промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника.

«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания», — сказал глава региона.

По его словам, на месте сейчас работают экстренные службы.

До этого Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины выпустили более 30 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по селу Случевск Пожарского района.

Также 7 сентября губернатор Брянской области сообщал, что силами радиоэлектронной борьбы над Брянском был подавлен украинский беспилотный летательный аппарат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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