Американский наемник раскрыл, когда ВСУ предпримут новую попытку большого наступления

Американский наемник Мэттью Вандайк заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступать летом 2024 года с использованием истребителей F-16.

«Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», — сказал наемник.

Он также указал, что российские укрепрайоны с минными полями, созданные в прошлом году, чрезвычайно усложнили задачу украинским войскам.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе один из чиновников администрации президента США Джо Байдена заявил о том, что у Киева осталось порядка шести-семи недель боев перед тем, как контрнаступление завершится.

По мнению аналитика Разведуправления минобороны США (DIA) Трента Мола, есть реалистичная возможность в 40-50% того, что ВСУ к концу 2023 года прорвет линии российской обороны.

До этого бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Контрнаступление Украины не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали в США. По его словам, ВСУ не показали каких-либо стратегически значимых успехов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.