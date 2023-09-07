Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский наемник раскрыл, когда ВСУ предпримут новую попытку большого наступления

Наемник из США Вандайк: ВСУ планируют большое наступление летом 2024 года

close
100%
Alex Babenko/AP

Американский наемник Мэттью Вандайк заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступать летом 2024 года с использованием истребителей F-16.

«Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», — сказал наемник.

Он также указал, что российские укрепрайоны с минными полями, созданные в прошлом году, чрезвычайно усложнили задачу украинским войскам.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе один из чиновников администрации президента США Джо Байдена заявил о том, что у Киева осталось порядка шести-семи недель боев перед тем, как контрнаступление завершится.

По мнению аналитика Разведуправления минобороны США (DIA) Трента Мола, есть реалистичная возможность в 40-50% того, что ВСУ к концу 2023 года прорвет линии российской обороны.

До этого бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Контрнаступление Украины не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали в США. По его словам, ВСУ не показали каких-либо стратегически значимых успехов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях