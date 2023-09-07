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Посол КНДР заявил, что Пхеньян придерживается политики «ядерным оружием на ядерное оружие»

Посол КНДР: Северная Корея следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие»

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Shutterstock

Посол КНДР в России Син Хон Чхол заявил, что Северная Корея придерживается политики «ядерным оружием на ядерное оружие» и ответа на противоборство со стороны США в регионе, передает ТАСС.

«Наша республика как в прошлом, так и в будущем будет придерживаться неизменной позиции «ядерным оружием на ядерное оружие, фронтальным противоборством на фронтальное противоборство, взять под контроль чрезмерные и безрассудные попытки США и враждебных государств на усиление военных сил в регионе и их враждебные военные действия» и тем самым твердо отстаивать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе», — сказал дипломат.

Он также указал, что Корейский полуостров становится одной из самых горячих точек. По его словам, «порочный круг противостояния и напряженности» в регионе «периодически повторяется из-за зверской враждебной политики» Соединенных Штатов по отношению к Северной Корее.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте заявил об угрозе ракетной и ядерной программы КНДР для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, назвав действия Пхеньяна «вызовом международному миру».

До этого Пхеньян обвинил американские власти в провоцировании напряженности на Корейском полуострове из-за планов по размещению в соседней Республике Корея стратегического ядерного оружия и американских подводных лодок, обладающих ядерным вооружением.

В конце июня МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове «до грани ядерной войны» и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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