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Умеров назвал приоритеты на посту главы Минобороны Украины

Новый глава МО Украины Умеров назвал пять приоритетов на посту

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров назвал пять приоритетных направлений своей работы в новой должности. Об этом сообщает ТАСС.

Один из приоритетов — формирование субъектности МО, касательно выработки стратегии обороны и распределения ресурсов в этой сфере. Еще один — обеспечение военнослужащих и защита их прав. Также одна из целей, по его словам, — расширение международной коалиции и формирование «неожиданных партнерств» и региональных альянсов. Еще одним приоритетом он назвал цифровизацию, которая, по его словам, позволит эффективно бороться с коррупцией в ведомстве. Пятым приоритетом Умеров обозначил развитие собственного военного производства на Украине.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил правительству нового министра обороны страны Рустема Умерова.

3 сентября Зеленский объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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