В Анкаре показали новые БПЛА Bayraktar

В Анкаре в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST показали новейшие модели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что мероприятие проводится в аэропорту Этимесгут в 10 км к западу от центра Анкары.

Главными стендами стали те, на которых показывали турецкие беспилотники — Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kızılelma.

«Посмотреть на них приезжают не только из столицы, но и из других провинций Турции. Посетители стоят часовые очереди, чтобы сфотографироваться с этими боевыми машинами и летчиками», — говорится в публикации.

До этого премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил, что частично признанная республика закупила у Турции партию ударных дронов Bayraktar.

Накануне стало известно, что министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в стране начали строить завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.