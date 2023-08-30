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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Шойгу поручил «Алмаз-Антею» круглосуточно работать на предприятии под Тулой

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Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, включая те, которые входят в состав концерна «Алмаз-Антей», находящийся в Тульской области, поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

производственные цеха предприятия, входящего в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

15 августа военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что российская армия нанесла урон военному ресурсу Украины, в который входит советское оружие, а также то вооружение, которое поставили страны НАТО и союзники Киева, не входящие в альянс.

До этого Шойгу говорил, что Вооруженные силы Украины на данный момент не обладают техникой, которая была бы неуязвима для российского оружия.

14 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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