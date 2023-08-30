Российские войска уничтожили штаб оперативно-тактической группы ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили на территории Донецкой народной республики штаб оперативно-тактической группы «Донецк» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Украинский штаб располагался в районе населенного пункта Ровное.

Кроме того, российским военным удалось ликвидировать узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российский боевой истребитель уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины с экипажем в районе Черного моря.

В этот же день командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинское командование из-за трудной обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на Артемовском, Купянском и Красно-Лиманском направлениях.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.