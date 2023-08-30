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Эксперты FAS допустили перемещение ядерного оружия из США в Британию

FAS: США планируют переместить ядерный арсенал в Британию на авиабазу Лейкенхит

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Reuters

Появляются все новые свидетельства, что американские власти планируют переместить свое ядерное оружие в Великобританию. К такому выводу пришли в Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) после ознакомления с проектом бюджета ВВС США на 2024 год.

По словам экспертов, на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, примерно в 100 километрах от Лондона, организуют «помещение для безопасного хранения». FAS опубликовала фотографии, подтверждающие эту версию.

«Новые бюджетные документы <…> подразумевают, что ВВС Соединенных Штатов находятся в процессе восстановления своей миссии по ядерному оружию на территории Великобритании», — уточнили в публикации.

Ученые напомнили, что американские власти вернут свое ядерное оружие в Британию после 15-летнего перерыва. Рядом с хранилищем хотят построить и казарму для летчиков истребителей F-35 Королевских ВВС Великобритании.

Накануне в ООН предупредили, что мир как никогда приблизился к ядерной катастрофе.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».

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