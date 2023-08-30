Два беспилотника атаковали Калужскую область

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале, что над территорией региона был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и еще один попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов.

По словам главы региона, первый беспилотник был сбит на территории Сухиничского района. Шапша уточнил, что пострадавших в результате удара и разрушений инфраструктуры нет, однако было нарушено остекление одного жилого дома.

«Также в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — указал губернатор.

До этого Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Калужской областью.

Сообщалось также, что средства ПВО сбили дроны ВСУ над Брянской и Орловской областями.

В ночь на 30 августа жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Сообщалось также о звуках, похожих на автоматные очереди.

По информации Telegram-канала Baza, атака началась в 23:40 по местному времени. В районе воздушной гавани сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что российские военные также пытаются сбить беспилотники из стрелкового оружия.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.