Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил ТАСС, что российские войска поразили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам Астфьева, удары были нанесены артиллерией группировки в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка. Кроме того, были уничтожены боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса» в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки, указал начальник пресс-центра.

Астафьев также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы боевая машина реактивной системы залпового огня, четыре гаубицы Д-30, артиллерийское орудие американского производства М777 калибра 155 мм и шесть минометов калибра 120 мм.

29 августа сообщалось, что артиллерия отряда специального назначения «Викинг» Вооруженных сил России ликвидировала украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском.

25 августа Астафьев заявлял, что артиллерия группировки «Юг» российской армии совершила огневой налет на пункт дислокации Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и Андреевки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.