Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон высказался об атаках Украины на Крым

США считают, что Украина сама определяет места и время операций для защиты от РФ

close
100%
Shutterstock

Представитель Пентагона прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о поддержке Соединенными Штатами ударов по Крыму, сказав, что украинская сторона сама определяет места и время проведения своих военных операций. Об этом сообщает РИА Новости.

»США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России», — сказали в американском оборонном ведомстве.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад разрешил Киеву наносить удары по Крыму. ВСУ намерены уничтожать «все российское». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какое оружие Украины может стать угрозой для полуострова и что можно сделать для усиления его обороны.

По словам Подоляка, если раньше западные страны отговаривали Украину наносить удары по территории Крыма, то теперь Киев получил официальное разрешение.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях