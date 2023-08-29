Пентагон высказался об атаках Украины на Крым

Представитель Пентагона прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о поддержке Соединенными Штатами ударов по Крыму, сказав, что украинская сторона сама определяет места и время проведения своих военных операций. Об этом сообщает РИА Новости.

»США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России», — сказали в американском оборонном ведомстве.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад разрешил Киеву наносить удары по Крыму. ВСУ намерены уничтожать «все российское». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какое оружие Украины может стать угрозой для полуострова и что можно сделать для усиления его обороны.

По словам Подоляка, если раньше западные страны отговаривали Украину наносить удары по территории Крыма, то теперь Киев получил официальное разрешение.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.