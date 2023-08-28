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США запланировали в ближайшие годы вооружиться тысячами беспилотников

Замглавы Пентагона Хикс: США в ближайшие годы вооружатся тысячами беспилотников

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Andrew Harnik/AP

Заместитель руководителя Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что в ближайшие полтора-два года США запланировали вооружиться тысячами беспилотников (БПЛА) для противостояния Китаю. Об этом он написала в своем Twitter.

По ее словам, американская сторона планирует в ближайшие 18-24 месяца внедрить «настраиваемые автономные системы в масштабе нескольких тысяч на нескольких территориях».

Отмечается, что данную программу планируется осуществлять в рамках проекта «Репликатор», который предполагает противодействие массовому производству БПЛА китайской стороной.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» уничтожили значительную часть артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. 

Риттер считает, что в будущем такие беспилотники смогут наносить удары целыми роями, что позволит поражать военную технику эффективнее, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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