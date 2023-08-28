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За сутки от обстрелов ВСУ в ДНР пострадали несколько детей

Экс-советник главы ЛНР Мирошник: ВСУ за сутки ранили четверых детей в ДНР

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший посол ЛНР в России и бывший советник по вопросам внешней политики главы ЛНР Леонида Пасечника Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале о шести раненных в результате обстрелов ВСУ в последние 24 часа мирных жителях ДНР.

По словам Мирошника, среди пострадавших от обстрелов в последние сутки четверо детей.

«С полуночи до полуночи по ДНР было выпущено 245 боеприпасов: РСЗО, артиллерия 152 и 155 мм, в т.ч. кассетные снаряды», — рассказал он.

До этого ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами.

Кассетные боеприпасы — это боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

7 июля президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Американский лидер подчеркнул, что ход конфликта на Украине зависит от поставок боеприпасов.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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