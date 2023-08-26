На Украине появилась новая бригада морских беспилотников

В составе Военно-морских сил Украины начало действовать отдельное подразделение морских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ», — указано в заявлении украинского ведомства.

О существовании такого подразделения ранее украинские власти публично не говорили. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк называл морские беспилотники «уникальным изобретением» Службы безопасности Украины.

В конце июля полковник запаса ФСБ, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук предложил создать в России особый вид или род войск — беспилотные.

Аналогичное мнение высказывал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок. Он подчеркивал, что российским Вооруженным силам необходимы штатные подразделения беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.