Российские военные поразили батарею С-300 ВСУ в Николаевской области

Российские военнослужащие поразили батарею зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, батарея этого ЗРК была поражена в районе населенного пункта Зеленый Гай.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные лишили Украину средств противовоздушной обороны (ПВО), что привело к большим потерям в личном составе ВСУ.

По его словам, за последние четыре месяца произошло практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь самолеты Вооруженных сил России могли летать без проблем, и украинская сторона «никак не может на это ответить».

До этого британская газета The Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного источника в Вооруженных силах Украины писала, что от ударов российских ракет украинскую столицу обороняет самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) во всем мире.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.