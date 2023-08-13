Стало известно, сколько газа Украина закачала в подземные хранилища

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина закачала в подземные хранилища более 12,3 млрд кубометров газа к наступающему отопительному сезону. Его заявление приводит пресс-служба Минэнерго.

«Это дает уверенность говорить, что к отопительному сезону необходимый объем газа будет закачан в хранилища. Кроме того, благодаря тому, что растет уровень доверия стран-партнеров к Украине, увеличивается объем закачки газа от нерезидентов», — сказал он.

Министр отметил, что треть добычи в стране обеспечивают месторождения в Полтавской области.

До этого заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия официально подтвердила, что компании западных стран используют газохранилища на Украине для хранения своего газа.

В конце мая министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что западные страны не переставали приобретать российский газ и нефть, но теперь они это делают через обходные пути.

Ранее на Западе усомнились в эффективности санкций из-за роста нефтяных доходов России.