Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали количество поставленных Киеву западных танков

Bild: Украине поставили менее 100 западных танков

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Вооруженным силам Украины поставили менее 100 западных танков. Об этом в своем материале сообщил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

«Украина и ее партнеры были слишком оптимистичны, и я должен признать, что сам я тоже. Прорывы через огромные минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне усложняют задачу. Украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. <...> К сожалению, мы все еще отстаем в реализации обещаний канцлера. Например, из-за того, что мы слишком долго работали над [поставками] БТР и танков», — сказал изданию бывший глава оперативного штаба германского Министерства обороны Нико Ланге, отметив, что из-за промедления у российских войск было достаточно времени создать огромные минные поля и оборонительные позиции.

Автор материала добавил, что на сегодняшний день Украине поставили менее 100 современных западных танков. При этом, Россия ежемесячно производит около 50 новых танков, а их общее количество у российской армии превышает одну тысячу.

9 августа сообщалось, что власти Германии отправят Киеву 25 боевых танков Leopard 1A5. Уточнялось, что они будут направлены Украине в дополнение к объявленным ранее поставкам оборонной техники.

До этого стало известно, что США направят на Украину танки M1 Abrams в сентябре 2023 года. Речь идет о нескольких танках, которым в августе предстоит модернизация в Германии — кроме того, украинским экипажам предстоит 10-недельный курс обучения использования американских танков, который организован в немецком Графенвере.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях