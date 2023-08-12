В Германии назвали количество поставленных Киеву западных танков

Вооруженным силам Украины поставили менее 100 западных танков. Об этом в своем материале сообщил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

«Украина и ее партнеры были слишком оптимистичны, и я должен признать, что сам я тоже. Прорывы через огромные минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне усложняют задачу. Украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. <...> К сожалению, мы все еще отстаем в реализации обещаний канцлера. Например, из-за того, что мы слишком долго работали над [поставками] БТР и танков», — сказал изданию бывший глава оперативного штаба германского Министерства обороны Нико Ланге, отметив, что из-за промедления у российских войск было достаточно времени создать огромные минные поля и оборонительные позиции.

Автор материала добавил, что на сегодняшний день Украине поставили менее 100 современных западных танков. При этом, Россия ежемесячно производит около 50 новых танков, а их общее количество у российской армии превышает одну тысячу.

9 августа сообщалось, что власти Германии отправят Киеву 25 боевых танков Leopard 1A5. Уточнялось, что они будут направлены Украине в дополнение к объявленным ранее поставкам оборонной техники.

До этого стало известно, что США направят на Украину танки M1 Abrams в сентябре 2023 года. Речь идет о нескольких танках, которым в августе предстоит модернизация в Германии — кроме того, украинским экипажам предстоит 10-недельный курс обучения использования американских танков, который организован в немецком Графенвере.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.