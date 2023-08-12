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Летчик-снайпер рассказал о серьезной проблеме при обучении пилотов ВСУ на F-16

Летчик Ковалев: проблема языка при обучении пилотов ВСУ на F-16 глубже, чем кажется

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Jana Rodenbusch/Reuters

Бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев заявил ТАСС, что проблемы языкового барьера, с которыми сталкиваются пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при подготовке к полетам на американских истребителях F-16, являются более глубокими, чем просто вербальная коммуникация.

Он указал, что сюда относятся перевод сложной документации, а также термины, применяемые при радиообмене.

«Летчики ВСУ до сегодняшнего дня радиообмен при выполнении боевых задач ведут на русском языке, поскольку по-украински некоторые термины произносить сложно. Сомневаюсь, что поехало на подготовку большое количество военных, знающих английский язык на том уровне, который требуется, чтобы понимать все термины в руководстве по летной эксплуатации», — пояснил эксперт.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины и западные спецслужбы столкнулись со сложностями дешифровки радиообмена на национальных языках России в зоне специальной военной операции.

Ранее время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины.

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