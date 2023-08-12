Российский полковник рассказал, когда закончится контрнаступление ВСУ

ВСУ не смогут вести контрнаступление осенью из-за распутицы, связанной с дождями. Об этом заявил URA.RU член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» полковник Юрий Чмутин.

«Осенью все еще проблемнее будет. Большая часть бронетехники, поставляемой с Запада, — колесная. А учитывая черноземность украинской земли, плюс дожди, куда они поедут? Они же не будут по асфальту кататься», — сказал полковник.

По его словам, в Вооруженных силах РФ большая часть техники гусеничная и легче весом.

Он отметил, что осень и весна — это «тяжелые времена года».

«Я не знаю, на что они рассчитывают», — заявил Чмутин.

Ранее газета The New York Times сообщила, что потери Вооруженных сил Украины, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тысяч человек убитыми и ранеными.

11 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление украинских Вооруженных сил идет медленно, в частности, из-за мощной обороны России.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.