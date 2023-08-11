Минцифры предложило отсрочить призыв IT-специалистов в армию до 30 лет

Минцифры РФ готовит предложения о мерах поддержки IT-отрасли, где будет скорректирован возраст предоставления отсрочки призывникам. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Минцифры в связи повышением призывного возраста готовят предложение корректировки соответствующего указа», — сказал Шадаев.

Он обратил внимание, что в указе президента РФ о поддержке IT-отрасли, отдельный пункт посвящен освобождению от призыва на военную службу до 27 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

8 августа стало известно, что у айтишников остался один день для подачи заявки на отсрочку от призыва в армию. Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.