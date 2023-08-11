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Российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России успешно отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

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РИА Новости

«Южная» группировка войск успешно отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, бои велись с поддержкой авиации и артиллерии в районе Белогоровки и Старомихайловки, а также под Невельским, Малоильинвкой и Веселым в ДНР.

За сутки было уничтожено до 180 украинских военных, а также семь боевых машин пехоты, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и две гаубицы Д-20.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказывал, что артиллеристы группировки поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР.

По его словам, передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении Урожайного.

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