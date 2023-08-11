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Американский офицер объяснил причины провала контрнаступления ВСУ

Офицер США Крапивник: наступление ВСУ провалилось из-за плохого обучения солдат

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Отставной офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv объяснил причины провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, западные партнеры Киева «скормили» ВСУ слишком много методичек НАТО.

Военный также отметил, что у украинцев слабая боевая подготовка, поскольку за 3-4 месяца пребывания в стране Североатлантического альянса овладеть серьезными навыками ведения боя невозможно.

«Они в четырех-пяти разных странах готовились по разным стандартам. Смешать эту кашу из разных ингредиентов в осмысленное блюдо очень сложно. Это то, что мы видим сейчас», — продолжил Крапивник.

Он добавил, что Запад прекрасно понимал, что ВСУ не готовы к контрнаступлению и понесут большие потери. А если кураторы этого не знали, их нужно уволить за профессиональную непригодность, заключил собеседник.

Издание The Washington Post, тем временем, пишет, что медленный ход контрнаступления ВСУ омрачает настроения по всей Украине. Граждане, опрошенные изданием, утверждают, что у них возникло чувство «коллективного разочарования».

Ранее полковник назвал возможный срок завершения украинского наступления.

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