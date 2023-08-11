Политолог объяснил, за чей счет США нарастили выпуск снарядов для ВСУ

Наращивание производства снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в США произошло за счет жителей Европы и Украины, сказал телеканалу «360» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«То, что они увеличивают производство боеприпасов, логично, потому что они на этом зарабатывают по большому счету. Ну, и налогоплательщики в США платят, конечно, но американский печатный станок с трудностями, с пробуксовкой, и все же работает и печатает. И средства из всех эти фондов, которые собирают, как они говорят, на помощь Украине, все в одну шляпу сбрасываются коллективным Западом, а оттуда их выгребают в основном американские корпорации ВПК [военно-промышленного комплекса]», — считает Дудчак.

Он отметил, что увеличение поставок боеприпасов и их производства является неприятным событием для России. В связи с этим, по его мнению, военная техника, поставляемая Западом, должна быть законной целью для российской армии и уничтожаться еще до прибытия на фронт.

Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США увеличили ежемесячный выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов с 14 до 24 тысяч штук. По его словам, в следующем году Пентагон намерен выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц.

Ранее Украина отчиталась перед США об использовании кассетных снарядов.