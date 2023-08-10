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На военной базе США в Сирии произошли взрывы

На военной базе США в сирийской провинции Хасеке произошли взрывы

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

На контролируемой военнослужащими США базе в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке произошли взрывы. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

Подробности происшествия к настоящему моменту не приводятся.

Агентство РИА Новости, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что взрыв прогремел в домах на территории нефтяного месторождения Эль-Джабса, которое оборудовано под военную базу. Очевидцы сообщают, что с территории базы поднимается пламя.

6 августа газета «Известия» писала, что коалиция, возглавляемая США, готовится к перегруппировке войск в своей зоне влияния на территории Сирии, чтобы попытаться занять город аль-Букамаль и в результате отрезать дорогу, соединяющую между собой Дамаск и Багдад.

5 августа спикер центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить сообщил, что ВКС России и ВВС Сирии совместно ударили по штабу боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России) в районе Идлиба.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

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