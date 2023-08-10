Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый восьмичасовой полет над Арктикой

Два российских ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолеты оставались в небе около 8 часов. При этом их сопровождали истребители Су-35, которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил страны.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он напомнил, что российские летчики регулярно совершают подобные полеты. В частности, они держат под контролем ситуацию в акваториях Черного и Балтийского морей, а также в небе над Тихим океаном и Арктикой.

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