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Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый восьмичасовой полет над Арктикой

МО РФ: два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Арктики

Два российских ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолеты оставались в небе около 8 часов. При этом их сопровождали истребители Су-35, которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил страны.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он напомнил, что российские летчики регулярно совершают подобные полеты. В частности, они держат под контролем ситуацию в акваториях Черного и Балтийского морей, а также в небе над Тихим океаном и Арктикой.

До этого Минобороны обнародовало кадры уничтожения украинской военной техники на Запорожском направлении. В ролике показано, как солдаты сначала фиксируют и устанавливают координаты боевых машин, а затем их ликвидируют специальные FPV-дроны с функцией просмотра от первого лица.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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