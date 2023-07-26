Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

НАТО усилит разведку в Черном море

Столтенберг заявил об усилении разведки в Черном море на фоне прекращения зерновой сделки

close
100%
Shutterstock

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении разведки в Черном море на фоне прекращения действия зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

Это заявление Столтенберг сделал по итогам заседание Совета НАТО — Украина по ситуации в Черном море.

Заседание Совета НАТО — Украина вызывает интерес у российской стороны — об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, который также пообещал внимательно следить за итогами этого заседания.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя заседание Совета Украина — НАТО, сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает возможность «дополнительных шагов» со стороны ряда членов альянса, чтобы способствовать вывозу продовольствия с Украины.

Она добавила, что альянс планирует выслушать страны-члены в индивидуальном порядке, особенно те, которые расположены на Черном море.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях