НАТО усилит разведку в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении разведки в Черном море на фоне прекращения действия зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

Это заявление Столтенберг сделал по итогам заседание Совета НАТО — Украина по ситуации в Черном море.

Заседание Совета НАТО — Украина вызывает интерес у российской стороны — об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, который также пообещал внимательно следить за итогами этого заседания.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя заседание Совета Украина — НАТО, сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает возможность «дополнительных шагов» со стороны ряда членов альянса, чтобы способствовать вывозу продовольствия с Украины.

Она добавила, что альянс планирует выслушать страны-члены в индивидуальном порядке, особенно те, которые расположены на Черном море.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл.