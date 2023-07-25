На Украине заявили об «большом количестве» возбужденных антикоррупционных дел в армии

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил о возбуждении множества уголовных дел по коррупции в украинской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«К сожалению, в Министерстве обороны постоянно создают разные (коррупционные) схемы, чтобы «заработать». Примеров достаточно... У нас большое количество производств по этому министерству. Закупки оружия, средств защиты, контракты на ремонты», — пояснил Клименко.

Речь идет о трехкратном завышении стоимости закупок продуктов для Вооруженных сил Украины по сравнению с ценами в магазинах розничной торговли.

Ранее Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего одесского военного комиссара Евгения Борисова, которого ранее обвинили в нелегальном обогащении на 188 млн гривен (462 млн рублей) и в умышленном уклонении от несения службы.

Следствие считает, что Борисов «заработал» на нелегальной выдаче разрешений покинуть страну и отсрочек от мобилизации.

Ранее в Пентагоне заявили о похищении переданного Украине оружия.