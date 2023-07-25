Дума приняла поправки о запрете выезда призывников из России

Госдума проголосовала в ходе пленарного заседания за принятие поправки о запрете выезда из России подлежащих призыву на военную службу граждан с момента направления им повестки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправке, она устанавливает запрет на выезд из России в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку человека в военкомат. Запрет будет действовать со дня направления повестки.

Отмечается также, что поправка запрещает выезд за границу с момента размещения повестки в реестре врученных повесток.

20 июля председатель московской Военной Коллегии Адвокатов, военный юрист Владимир Тригнин заявил, что возможное повышение штрафов за неявку в военкомат до 50 тыс. рублей является «перегибом». По его мнению, повышение ответственности будет необоснованным.

11 апреля стало известно что в Думу внесли поправки о запрете выезда из России со дня получения повестки в военкомат.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.