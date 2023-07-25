Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжит выполнение задач после атаки ВСУ

В Министерстве обороны России заявили, что украинские военные силы попытались атаковать двумя безэкипажными катерами корабль Черноморского флота »Сергей Котов». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов»...» — рассказали в МО России.

Данный корабль занимался контролем судоходства в юго-западной части Черного моря.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения» — указали в военном ведомстве, добавляя, что «Сергей Котов» при этом продолжит выполнять поставленные задачи в акватории.

До этого в МО РФ сообщали, что пресечена попытку Киева атаковать 28 беспилотниками Крым. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 БЛА, а оставшиеся 11 были подавлены с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.