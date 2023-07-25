Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжит выполнение задач после атаки ВСУ

Минобороны: ВСУ пытались атаковать двумя дронами корабль ЧФ «Сергей Котов» в Черном море

close
100%
function.mil.ru

В Министерстве обороны России заявили, что украинские военные силы попытались атаковать двумя безэкипажными катерами корабль Черноморского флота »Сергей Котов». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов»...» — рассказали в МО России.

Данный корабль занимался контролем судоходства в юго-западной части Черного моря.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения» — указали в военном ведомстве, добавляя, что «Сергей Котов» при этом продолжит выполнять поставленные задачи в акватории.

До этого в МО РФ сообщали, что пресечена попытку Киева атаковать 28 беспилотниками Крым. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 БЛА, а оставшиеся 11 были подавлены с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях