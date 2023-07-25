Главы регионов в период мобилизации смогут создавать спецпредприятия для помощи силовикам

Главы регионов РФ в период мобилизации смогут создавать специализированные предприятия для помощи силовикам в обеспечении порядка. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, передает ТАСС.

В тексте отмечается, что высшие исполнительные органы субъектов РФ, в которых созданы предприятия, имеют право получать во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему.

Ранее сообщалось, что срочникам разрешается заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении.

В тексте также отмечается, что призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отказ от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с «большим количеством обращений россиян».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.