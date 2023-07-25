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Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте

MWM: срок жизни украиснских солдат на некоторых участках фронта составляет четыре часа

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Sofiia Gatilova/Reuters

Military Watch Magazine сообщает о значительных потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время своих попыток прорвать российскую линию обороны. Согласно изданию, на некоторых участках фронта срок жизни украинских бойцов не превышает четырех часов.

Издание уточняет, что такая ситуация возникла из-за решения киевского командования отправлять в боевые действия неподготовленных солдат, которые становятся жертвами этой «мясорубки».

Ранее бывший австралийский военный, воюющий в рядах так называемого Интернационального легиона Украины, заявил о произволе со стороны украинских командиров. По словам австралийца, избравшего себе для безопасности псевдоним «Буш», из-за некомпетентности офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизни украинских солдат и иностранцев подвергаются большому риску.

В июне WSJ назвала наступление ВСУ «длительной и смертоносной мясорубкой». В статье утверждается, что для эффективного наземного штурма требуется массированная поддержка с воздуха. Украина же не обладает необходимым количеством боевых самолетов и вертолетов. При таких условиях наступательные действия на заранее подготовленные и укрепленные российские позиции не могут быть удачными для Киева. Авторы материала отмечают, что другие современные армии мира не осмелились бы на подобный шаг.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Контрнаступление Украины
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