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Дума обсудит повышение призывного возраста 25 июля

Депутат Картаполов: Дума обсудит повышение призывного возраста 25 июля

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Alexey Pavlishak/Reuters

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Госдума планирует обсудить законопроект о повышении призывного возраста 25 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассмотрим завтра... Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», — сказал он.

До этого в России начался прием заявок от ИТ-специалистов, желающих получить отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Как сообщалось ранее в Минцифры РФ, сотрудники ИТ-компаний могут подать заявки через портал «Госуслуги» до 8 августа, а сами организации должны отправить списки сотрудников в министерство до 11 августа. Для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны быть гражданами России и находиться в возрастной группе от 18 до 27 лет. Они также должны иметь высшее образование по специальности, указанной в перечне, составленном министерством.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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