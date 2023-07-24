В ВСУ рассказали об усилении ПВО на севере Украины

Командующий силами ВСУ Сергей Наев в своем Telegram-канале рассказал об усилении ПВО на севере Украины.

По его словам, в Сумской области выставлены дополнительные огневые группы, которые вооружены крупнокалиберными пулеметами.

Ранее сообщалось, что село Репяховка Белгородской области было обстреляно зажигательными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Mash также опубликовал фотографию, на которой видно некое белое вещество, как утверждает канал, это горящие элементы, которые при попадании на объект поражения могут гореть до трех минут.

Никто из мирных жителей, по данным канала, не пострадал.

24 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина за минувшие сутки обстреляла территорию региона 84 раза. В частности, в Валуйском округе под минометный обстрел ВСУ попали три населенных пункта, всего здесь было 22 прилета.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.