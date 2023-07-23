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В США рассказали, когда ожидают завершения контрнаступления ВСУ

Госсекретарь Блинкен: США ожидают завершения контрнаступления ВСУ через несколько месяцев

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти ожидают окончание контрнаступления вооруженных сил Украины через несколько месяцев. Об этом сообщает CNN.

«Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев», — сказал он.

По словам Блинкена, сейчас контрнаступление украинских военных находится на сравнительно ранней стадии.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планировала начать контрнаступление весной, но не смогла из-за отсутствия оружия, боеприпасов и обученных военных. По его словам, более позднее контрнаступление позволило российским силам построить несколько рубежей обороны.

Кроме того, генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире украинского телеканала «Прямой», что ВС России имеют «замечательный опыт» и государство обеспечивает все нужды армии, тогда как у ВСУ в этом «большие провалы».

Ранее в ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту.

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