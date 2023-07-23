СМИ назвали число жертв среди украинских солдат с начала конфликта с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч человек с начала конфликта с Россией. Об этом сообщается в публикации издания The New York Times.

«Украинская пехота все больше и больше сосредотачивается на окопных атаках, но после десятков тысяч потерь с начала конфликта эти ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что у украинских формирований в разных частях фронта возникают проблемы с пополнением своих рядов солдатами, которые способны проводить успешные окопные атаки. Новоприбывшие — в основном люди старшего возраста, которых заставили действовать, говорится в публикации.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла большое количество ввезенного с Запада оружия после российских ударов по складам в Одессе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.