Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали число жертв среди украинских солдат с начала конфликта с Россией

NYT: число жертв среди украинских солдат с начала конфликта с РФ достигло десятков тысяч

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч человек с начала конфликта с Россией. Об этом сообщается в публикации издания The New York Times.

«Украинская пехота все больше и больше сосредотачивается на окопных атаках, но после десятков тысяч потерь с начала конфликта эти ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что у украинских формирований в разных частях фронта возникают проблемы с пополнением своих рядов солдатами, которые способны проводить успешные окопные атаки. Новоприбывшие — в основном люди старшего возраста, которых заставили действовать, говорится в публикации.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла большое количество ввезенного с Запада оружия после российских ударов по складам в Одессе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях