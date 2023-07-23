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Путин сообщил о рекордном количестве уничтоженной в зоне СВО иностранной техники за сутки

Путин: ВС России за сутки в ходе СВО уничтожили рекордное количество иностранной техники

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Sputnik/Alexander Demyanchuk/Reuters

Президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что российские военные за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — сказал он.

Таким образом российский лидер ответил на слова президента Белоруссии, который заявил, что, по информации белорусской стороны, за один бой бойцы ВС Российской Федерации уничтожили свыше 15 Leopard и более 20 Bradley.

«С той стороны действовали подразделения, укомплектованные иностранной техникой», — уточнил глава российского государства.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Путиным карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства и оценил данную перспективу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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