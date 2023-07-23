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Российский военврач рассказала об охоте ВСУ за красными крестами

РИА Новости: военврач «Дуга» заявила о целенаправленной охоте ВСУ на военных медиков

Российский военврач с позывным «Дуга» заявила, что Вооруженные силы Украины целенаправленно охотятся за военными медиками в нарушение Женевской конвенции 1949 года, сообщает РИА Новости.

«Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики. Даже объявлены награды за убийства медика. Потому что если медик погибает — погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам», — рассказала «Дуга».

Она привела в пример инцидент, когда российские санитары вывозили раненых с позиций — при этом ВСУ направили против эвакуационной машины дроны, которые сбрасывали взрывчатку.

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