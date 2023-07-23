В Польше открылся центр по ремонту танков Leopard с Украины

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что в Гливице на юге страны начал работать центр по ремонту и обслуживанию украинских танков Leopard немецкого производства.

«Первые два Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — написал Блащак.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша и Германия не могут начать ремонт немецких танков Leopard, использующихся на Украине, из-за нехватки запчастей. Политик указывал, что страны не могу договориться об открытии совместного ремонтного центра, поскольку Варшава ожидает от Берлина соответствующим образом приготовленные процедуры.

Журнал Der Spiegel писал, что между Германией и Польшей произошел конфликт из-за обслуживания переданных Украине танков Leopard на польской территории.

В апреле Блащак заявлял, что танки Leopard 2, которые страны НАТО поставляют Киеву, с мая будут проходить ремонт и обслуживание на польском оборонном заводе «Бумар-Лабенды» в Гливицах.

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