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На Украине готовятся к производству снарядов натовского калибра 155 мм

Депутат Рады Чернев: на Украине хотят производить снаряды натовского калибра 155 мм

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Депутат украинского парламента Егор Чернев заявил в эфире всеукраинского телемарафона о работе над организацией производства на Украине снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

По словам Чернева, снарядная программа была запущена в 2022 году, и с тех пор наблюдается рост по количеству производства мин.

«Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине. Очень заметное увеличение по производству на Украине», — сказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он отметил, что производством занимается не только Украина, но и частные подрядчики. По словам Чернева, произведенный в стране снаряд стоит втрое дешевле, чем купленный в других государствах.

До этого украинский депутат сообщал, что на Украине разрабатывают собственные системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности.

В конце июня министр обороны Украины Алексей Резников заявлял в интервью газете Financial Times, что Киев еще не применил в ходе контрнаступления основные воинские резервы украинских Вооруженных сил.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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