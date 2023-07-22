Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге

Погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят на малой родине — в Екатеринбурге. Такое пожелание высказала его мать, сообщает агентство.

Генеральный директор телеканала медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убитый военкор был «опытнейшим профессионалом» и работал в самых опасных зонах, откуда сообщал точную и важную информацию.

«Для нас это уже вторая жертва: первым за правду пал наш фотокор Андрей Стенин в самом начале войны в Донбассе, которую в 2014 году развязал киевский режим», — сообщил Киселев.

Гендир «России сегодня» выразил соболезнования родным и близким погибшего и выразил убежденность в том, что «подобные жертвы не напрасны, поскольку и армия и военкоры защищают высокие идеалы».

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным МО РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили несколько журналистов.

Ранее сообщалось, что, одновременно с Журавлевым, в зоне СВО получили ранения еще два журналиста — фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и военкор «Известий».

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