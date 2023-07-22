Военкор погиб в зоне спецоперации

В результате обстрела ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Как сообщили представители агентства, под обстрел возле населенного пункта Пятихатки попала группа журналистов.

Сообщается, что фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранение в ногу.

Также, по предварительным данным, ранен корреспондент «Известий».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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