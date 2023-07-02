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Стало известно, сколько человек приходят в военкоматы Украины добровольно

Военком Тищенко: 20% от нужного числа мужчин приходят в военкоматы Украины добровольно

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Телеграм-канал Типичная Одесса «Типичная Одесса»

Глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК) полковник Александр Тищенко рассказал, что лишь 20% от необходимого количества мужчин приходят в военкоматы Украины добровольно. Об этом сообщает украинский «24 канал».

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от планового задания, которое мы должны выполнить», — пояснил Тищенко.

Он добавил, что примерно половина из них — контрактники. Тищенко подчеркнул, что без облав и розыскных мероприятий мобилизация может оказаться под угрозой.

До этого украинское издание Klymenko Time сообщало, что в Верховной раде в закон о выплатах военным внесли изменения по призыву.

23 июня в Чернигове вслед за Киевом и Ивано-Франковском объявили всеобщую мобилизацию.

До этого в июне в Ивано-Франковской области на Западе Украины объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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