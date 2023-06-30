Власти Запорожской области сообщили о лжи со стороны Украины про Запорожскую АЭС

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление украинской военной разведки об эвакуации персонала с Запорожской атомной электростанции. Об этом он заявил РИА Новости.

Рогов отметил, что такие заявления являются «ложью и информационным вбросом», чтобы «посеять панику». По словам главы движения «Мы вместе с Россией», сейчас Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме.

«Ее сотрудники с достоинством выполняют свои служебные обязанности, несмотря на угрозы и шантаж со стороны киевского террористического режима», — сказал он.

Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку захватить Запорожскую АЭС и устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов, чтобы впоследствии обвинить Российскую Федерацию.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы — перешла под контроль России еще в феврале 2022 года. Москва неоднократно отмечала обстрелы территории вокруг станции со стороны Украины, а также указывала на риски ядерной катастрофы из-за действий Киева.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.