Американские СМИ сообщили об изменении тактики ВСУ на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали посылать западные танки и крупные пехотные формирования для штурма российских позиций. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских военных.

По словам автора, украинское командование решило изменить тактику после жесткого сопротивления российской армии при контрнаступлении.

«Украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что теперь ВСУ стараются применять точечные удары.

До этого немецкое издание Der Spiegel сообщало, что западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52. Российский вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор», часто можно увидеть над позициями украинской пехоты.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.