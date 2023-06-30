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Военный эксперт рассказал, когда может завершиться контрнаступление ВСУ

Военный эксперт Евсеев предрек завершение контрнаступления ВСУ осенью

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться уже осенью. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам Киев боится остаться без западной техники, потому не решается отправлять в бой оставшиеся механизированные бригады.

«Я думаю, летом они будут пытаться наступать. Наступательный потенциал, скорее всего, полностью выдохнется осенью. Они сейчас не выдохлись в плане наступательного потенциала. Но у них есть еще порядка семи механизированных бригад, которые они в бой не вводили. Есть некоторое количество пехотных бригад, состав приблизительно двух корпусов», — отметил Евсеев.

Он добавил, что западное вооружение достаточно быстро выходит из строя, что показал месяц боев. По его словам, ВСУ на отдельных участках фронта пытаются наступать без техники, от чего несут большие потери.

Ранее главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленном продвижении контрнаступления ВСУ.

С подобным заявлением выступал и украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, контрнаступление ВСУ движется медленнее, чем ожидалось.

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