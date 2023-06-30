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Залужный не увидел изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина

WP: главком ВСУ Залужный заявил, что оборона ВС России из-за мятежа Пригожина нигде не ослабла

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Пресс-служба президента Украины/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что не увидел изменений на линии фронта на фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он сообщил The Washington Post.

По его словам, ЧВК «Вагнер» ушла с линии фронта после взятия Бахмута (российское название — Артемовск), поэтому с тех пор «на поле боя не произошло никаких заметных изменений».

Ранее Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералу Марку Милли о нуждах Украины в вооружении и технике.

Он также добавил, что поговорил с главой КНШ о ситуации на передовой, а также об оборонительных и наступательных действиях украинских войск, которые, как утверждается, продолжаются согласно плану.

До этого газета The Times со ссылкой на украинского военного писала, что солдаты украинской армии разочарованы из-за ожидания от контрнаступления, которое на них возложили.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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